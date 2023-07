Lebron James acaba com especulações e revela que vai continuar a jogar: «Felizmente para vocês...»

A carregar o vídeo ...

LeBron James aproveitou a gala ESPY, onde ganhou um prémio, para anunciar que vai continuar a jogar na NBA, onde cumprirá a sua 21.ª temporada. "Não me importa o número de pontos que marco, o que me interessa é o que posso fazer em campo. A verdadeira pergunta para mim é 'posso jogar sem fazer batota neste jogo?' No dia em que não conseguir dar tudo em campo terminarei. Felizmente para vocês, esse dia não é hoje", disse o jogador dos Lakers, de 38 anos. (Vídeo Twitter)