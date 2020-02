A carregar o vídeo ...

OS LA Lakers homenagearam Kobe Bryant, na última madrugada no Staples Center, o pavilhão dos Lakers, antes do jogo com os Portland Trail Blaizers. LeBron James tomou a palavra, deitou fora os papéis onde levava o discurso e falou "de coração". Kobe, recorde-se, morreu no último domingo num acidente de helicóptero