A carregar o vídeo ...

A cena aconteceu durante o jogo da última madrugada, na visita dos Lakers a Atlanta. LeBron James envolveu-se numa discussão com uma espectadora que estava junto ao campo, com os árbitros a terem inclusivamente de interromper a partida. Segundo a ESPN, duas mulheres foram depois expulsas do pavilhão. (Vídeo ESPN)