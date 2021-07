A carregar o vídeo ...

LeBron James foi ver um jogo de basquetebol no liceu do filho, Bronny, que teve lugar na 'LeBron James Arena', mas o jogador dos Lakers acabou por se irritar com o speaker do encontro. O homem deu a entender que o Bronny estava a ser beneficiado pelos árbitros por estar a jogar num recinto que tem o nome do pai... (Vídeo YouTube)