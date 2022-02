LeBron James já é o melhor marcador de sempre da NBA: com este triplo passou Kareem Abdul-Jabbar

A carregar o vídeo ...

LeBron James tornou-se na última madrugada no maior pontuador da história da NBA, juntando a época regular e os playoffs. Com os 26 que converteu na partida dos Lakers frente aos Golden State Warriors (derrota por 117-115), atingiu os 44.157 pontos na carreira: 36.526 na época regular e 7.631 em playoffs. Superou Kareem Abdul-Jabbar, que totalizava 44.149 (38.387+5.762) e fê-lo em menos 181 jogos que o lendário basquetebolista. Neste vídeo mostramos-lhe o triplo frente aos Warriors com que superou os números de Abdul-Jabbar.