LeBron James 'reclama' Taco Tuesday na 'bolha' da NBA

LeBron James não parece querer deixar passar as tradições norte-americanas mesmo estando na 'bolha' da NBA. Esta terça-feira protagonizou um momento insólito e muito bem humorado, quando lembrou a todos que se tratava do 'taco tuesday', um dia no qual nos EUA normalmente as famílias costumam aproveitar para sair e jantar fora em restaurantes mexicanos. Como está 'preso' em Orlando, o craque dos Lakers lá tentou manter a tradição viva, ainda que muito provavelmente não tenha tido grande sorte para conseguir comê-los...