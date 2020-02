LeBron James repete afundanço que Kobe Bryant fez há 19 anos: descubra as diferenças

A carregar o vídeo ...

LeBron James fez um afundanço no jogo de quinta-feira, com os Houston Rockets (derrota por 121-111). Até aí, nada de anormal. Mas o mais curioso é que esse afundanço é igualzinho a um outro, que Kobe Bryant realizou há 19 anos no mesmo pavilhão e até na mesma tabela. Os Lakers descobriram as semelhanças e publicaram um vídeo com as imagens. Ora veja as diferenças... (Vídeo Lakers)