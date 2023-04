Leclerc para Pérez após o GP do Azerbaijão: «Deixa-me ficar pelo menos com o teu lugar»

A carregar o vídeo ...

Charles Leclerc e Sergio Pérez protagonizaram um momento engraçado e de fair-play no Cooldown Room após o Grande Prémio de Fórmula 1 do Azerbaijão, que o piloto mexicano venceu. Tudo porque o monegasco da Ferrari se encontrava sentado na cadeira destinada para o vencedor da corrida. "Deixas-me pelo menos ficar com o teu lugar?", disse, bem-humorado, o piloto da Ferrari, que foi hoje terceiro.