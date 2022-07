Leclerc superou três vezes Verstappen para vencer na Áustria: assim foram as manobras do monegasco

A carregar o vídeo ...

Foram preciso 8 corridas para Charles Leclerc voltas às vitórias no Mundial de Fórmula 1, mas fê-lo... em estilo. O atual segundo classificado da tabela de pilotos teve que ultrapassar (por três vezes) Max Verstappen, o detentor do título mundial e líder do campeonato à presente data, para conseguir sair de Spielberg com um triunfo. Veja como o monegasco foi capaz de fazê-lo em três momentos distintos. [Vídeo: Fórmula 1]