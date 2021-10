A carregar o vídeo ...

Charles Leclerc mostrou esta sexta-feira o porquê de ser um piloto de Fórmula 1 e não um jogador profissional de basquetebol. Num concurso de lançamentos, no Circuito das Américas, que contou com a presença das antigas estrelas da NBA Chris Bosh e Dikembe Mutombo, o monegasco revelou ter pouca pontaria no momento de acertar no aro.