Leeds vence na visita ao Norwich com este golo do 'meio da rua' de Rodrigo

O Leeds United, de Marcelo Bielsa, regressou este domingo às vitórias na Premier League com ajuda de Raphinha e Rodrigo Moreno. Os dois jogadores que passaram pelo campeonato português (pelo Sporting e pelo Benfica, respetivamente) marcaram os dois golos do triunfo por 2-1 na visita ao reduto do Norwich, a contar para a 10.ª jornada da prova, com o avançado brasileiro internacional pela Espanha a rematar... do 'meio da rua'. [Vídeo: VSports]