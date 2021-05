Leitão, cerveja e um discurso forte de António Salvador: os bastidores da festa do Sp. Braga após final da Taça

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga divulgou as imagens da festa que se gerou no balneário após a conquista da Taça de Portugal, durante a qual António Salvador falou aos jogadores e numa noite que teve direito a prémio extra. "Eliminámos boas equipas, o campeão nacional em título, nas meias finais e a duas mãos! Podemos não ter o que os outros têm, mas temos ambição, querer e força interior. Hoje disse-vos que mais importante do que o prémio monetário era fazer história, era marcar o dia de hoje e são vocês que vão ficar na história da conquista desta Taça", disse o presidente do Sp. Braga. [Vídeo: SC BRAGA]