Lembra-se de Igor Lichnovsky? Discurso do antigo dragão já se tornou viral...

O chileno Igor Lichnovsky, que já passou pelo futebol português ao serviço do FC Porto, chegou há poucas semanas aos mexicanos do América sob um coro de críticas dos adeptos. Contudo, o tempo vai passando e o jogador não só está a mostrar serviço em campo, com um golo e uma assistência em 3 partidas, como fora dele. O discurso que fez no balneário antes do desafio com o Toluca já se tornou viral...