A carregar o vídeo ...

Formado no Santos e com passagens por Real Madrid, Manchester City e Milan, por exemplo, joga agora no Basaksehir. Recuperado de lesão, Robinho poderá ser uma ameaça para o Sporting, equipa a quem deixa muitos elogios nesta curta conversa com Record. [Jornalista: Vítor Almeida Gonçalves/Imagem: Tiago Abrantes]