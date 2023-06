A carregar o vídeo ...

O 3º Torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe de 2023 teve lugar na Quinta do Vale Golf Resort, em Castro Marim, nos dias 3 e 4 de junho. No exigente percurso desenhado pelo mítico Seve Ballesteros estiveram presentes 87 jogadores, entre os melhores amadores e profissionais portugueses da atualidade.