Leões de Porto Salvo, um clube cinco estrelas na formação

Clube Recreativo Leões de Porto Salvo. É este o nome 'oficial' do único emblema em Portugal que detém o estatuto de Entidade Formadora de Futsal 5 Estrelas, atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol, nas vertentes masculina e feminina. "Já é a terceira época seguida que atingimos esta distinção, a segunda no masculino e feminino. É um motivo de orgulho, de responsabilidade e atesta o valor do trabalho e das metodologias que aplicamos." As palavras são de Jorge Delgado, presidente do Leões Porto Salvo, que recebeu Record no pavilhão do clube do concelho de Oeiras.