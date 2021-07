A carregar o vídeo ...

A 'Cidade Sporting' foi esta terça-feira inaugurada pelo presidente leonino Frederico Varandas, na companhia do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. Através de um vídeo partilhado na página do YouTube, os leões mostram todo o processo de criação deste espaço, com um 'antes' e 'depois' do arranque das obras junto ao Estádio de Alvalade.