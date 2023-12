A carregar o vídeo ...

Leonardo Bonucci pode estar de regresso ao centro do antigo Império, a mando de José Mourinho. O jornal 'Corriere dello Sport' avança que o clube italiano está a equacionar avançar com a contratação do defesa-central de 36 anos, que na última temporada saiu da Juventus para reforçar os alemães do Union Berlin.