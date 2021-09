Leonardo Ruiz, antigo avançado do Sporting, marcou esta noite o primeiro golo com a camisola do Estoril diante do Tondela . Aos 44 minutos, com os canarinhos já a vencer por 1-0, o colombiano recebeu à entrada da área beirã e rematou forte para o fundo da baliza de Babacar Niasse, fazendo o segundo tento da equipa orientada por Bruno Pinheiro. [Vídeo: VSports]