O norte-americano Dustin Stoltzfus assegurou esta madrugada a assinatura de um contrato com o UFC, ao derrotar Joe Pyfer num combate marcado pela arrepiante lesão do seu adversário. Pyfer deslocou o braço na sequência de um golpe do oponente, deixando Stoltzfus visivelmente abalado. Tanto que praticamente de imediato pediu desculpas ao adversário...