Lesão horrível de Devin Cannady na NBA: apoia mal o pé e acaba com uma fratura exposta

Foi uma noite de muito azar para Devin Cannady, jogador dos Orlando Magic que tinha assinado um contrato de 10 dias com a equipa da Flórida. O jogador apoiou mal o pé e acabou por sofrer uma fratura exposta no tornozelo direito durante o jogo com os Indiana Pacers. Mo Bamba, seu companheiro de equipa, apercebeu-se da gravidade da lesão e cobriu rapidamente a articulação com uma toalha... (Vídeo YouTube)