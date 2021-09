Lesão no queixo mudou tudo: a curiosa forma como Tomiyasu se iniciou no futebol

Takehiro Tomiyasu representa atualmente o Arsenal, mas poderia nunca ter pisado um campo de futebol, não fosse ter sofrido uma lesão no queixo quando era criança, como o próprio contou quando explicava a curiosa forma como começou a jogar futebol. O médio japonês seguiu os passos das irmãs mais velhas e iniciou-se na natação, até ao dia em que uma lesão no queixo o deixou sem possibilidade de continuar a nadar. Assim sendo, decidiu envergar no futebol e nunca mais parou desde então. [Vídeo: One Football]