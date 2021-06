A carregar o vídeo ...

Robert Lewandowski protagonizou esta sexta-feira um momento caricato no treino da seleção da Polónia, comandada pelo português Paulo Sousa. O avançado do Bayern estava a afinar a pontaria, mas a bola acabou por acertar... no telemóvel do gestor de redes sociais da Federação polaca que se encontrava atrás da baliza. [Vídeo: Twitter]