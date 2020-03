A carregar o vídeo ...

A nova época da Fórmula 1 arranca no dia 13 com o Grande Prémio da Austrália e Lewis Hamilton continua a ser o 'alvo a abater' no pelotão. O britânico da Mercedes procura o 7º título Mundial da carreira (4º consecutivo) e pode igualar o alemão Michael Schumacher, mas perspetiva uma temporada bem mais renhida do que as anteriores. [Vídeo: Omnisport]