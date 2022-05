Lewis Hamilton tenta a sorte no... golfe

A carregar o vídeo ...

A realizar um início de época bastante irregular no Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton quer mudar a sorte no GP Miami deste fim de semana e... foi experimentar golfe com Tom Brady. No final, o piloto da Mercedes descansou os fãs. "Não jogava golfe há três anos... Vou continuar apenas nas pistas", brincou o sete vezes campeão mundial. E quando ficou próximo de fazer um brilharete no relvado, Hamilton ironizou: "Finalmente vou ganhar algo este ano!". [Vídeo Mercedes/F1]