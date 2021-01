A carregar o vídeo ...

Líder da Liga espanhola, mesmo tendo menos três jogos disputados do que os mais diretos rivais, Diego Simeone não parece estar muito importado com essa questão e foi de forma bastante curiosa que reagiu a uma questão relativa a essa liderança. Na mente do técnico está apenas o jogo com o Sevilha, um dos que tem em atraso, e foi isso mesmo que fez notar na hora de reagir à pergunta.