Líder mesmo depois de marcar: Inglaterra rendida a esta atitude de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes tornou-se uma referência no Manchester United e a sua capacidade de liderança é cada vez mais elogiada. No último jogo, que terminou com triunfo 'gordo' (6-2) dos red devils sobre o Leeds, o internacional português - que bisou e assistiu - protagonizou um momento impressionante nos festejos do seu primeiro golo que está a dar que falar em Inglaterra. Em imagens divulgadas pelo Manchester United, o internacional português surge a transmitir indicações específicas ao jovem Daniel James, que viria a apontar o 5.º golo do United no encontro. [Vídeo: Youtube]