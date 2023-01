A carregar o vídeo ...

O Benfica bateu este domingo o Galitos por 88-58, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Betclic de basquetebol feminino. As águias continuam imparáveis no campeonato, seguindo apenas com vitórias na prova. Os melhores momentos do encontro para ver (ou rever) neste resumo alargado. [Vídeo: FPB]