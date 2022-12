A carregar o vídeo ...

Grande parte dos jogos da 12.ª jornada da Liga Betclic realizaram-se nesta quinta-feira com destaque para a vitória do FC Porto na Madeira, que fez os dragões saltarem para a liderança do campeonato à condição, numa ronda que só fica concluída no dia 14 com o dérbi entre Benfica e Sporting. [Vídeo: FPB]