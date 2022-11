A carregar o vídeo ...

O Sporting bateu o Imortal por 103-72, em jogo em atraso da segunda jornada da Liga Betclic. Os leões contabilizam por vitórias os sete jogos já disputados na prova, sendo a par do Benfica, as únicas equipas invictas. E esta vitória surge antes da visita ao Dragão Arena no sábado.