O Benfica regressou às vitórias na tarde deste sábado, ao vencer em Ovar, na abertura da 17.ª jornada da Liga Betclic. Com domínio total nos três primeiros períodos (25-15, 21-19 e 32-13), as águias não deram qualquer hipótese à Ovarense, que apenas se superiorizou no último parcial (28-18). No final, o 'score' ficou-se nuns claros 96-75.