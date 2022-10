A carregar o vídeo ...

O FC Porto somou este sábado a segunda vitória em outros tantos jogos na Liga Betclic, ao vencer por 78-71 na visita ao reduto do Sangalhos. Diante de uma equipa que se estreava (o jogo da primeira ronda, diante do Lusitânia, foi adiado), os dragões sentiram algumas dificuldades no primeiro quarto, mas nos seguintes deram a volta ao marcador e venceram com 9 pontos de diferença.