Famalicão e Estoril entraram na última jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação com a possibilidade de conquistarem o título, mas a verdade é que acabou por ser o Estrela da Amadora a festejar. No final do encontro (3-1), os ânimos aqueceram e os jogadores quase chegaram a vias de facto.