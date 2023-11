Lineker e as "sete horas de tortura" após experimentar snus: «Fui para a casa de banho a rastejar e vomitei por todo o lado»

A carregar o vídeo ...

O antigo internacional inglês e atual comentador da 'BBC' Gary Lineker revelou, em conversa com Micah Richards no podcast 'The Rest Is Football', o que sentiu quando consumiu snus - uma espécie de saqueta de nicotina que se coloca entre o lábio e a gengiva - pela primeira vez. "Sento-me na cama e começo a ficar muito, muito tonto, (...) a transpirar, a congelar e sem me conseguir mexer... Só pensava: 'O que é que fizeram comigo?'. Depois começo com muitas náuseas, mas não me consigo levantar, porque se me levantasse ia ficar super tonto. Deito-me no chão e vou para a casa de banho a rastejar. Logo antes de chegar à casa de banho, vomito por todo o lado, na banheira, em todo o lado. Era meia-noite. A única maneira que tinha de não me sentir maldisposto era estar deitado de lado no chão gelado (...). Depois volto para a cama, sento-me e volta tudo, sinto-me tonto novamente, vou novamente para o chão da casa de banho. Eventualmente acabou. Olhei para as horas e eram 7h da manhã. Passei sete horas de tortura", explicou, enquanto Micah Richards tinha um ataque... de riso. (: Instagram/The Rest Is Football)