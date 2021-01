A carregar o vídeo ...

Aos 37 anos, Lisandro López segue 'vivo' no futebol argentino, mas bem longe dos registos que assinava na Europa, nomeadamente no FC Porto, onde marcou uma época dourada da sua carreira. Esta madrugada, por exemplo, marcou o último golo do Racing na vitória sobre o Newell's Old Boys, quebrando um jejum de golos de... 460 dias!