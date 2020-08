Lisboa 'pintada' de verde em evento para promover a Champions

A carregar o vídeo ...

A pouco e pouco, Lisboa começa a entrar em 'modo Champions'. A uma semana do arranque da final-8, a Heineken deu o pontapé de saída às atividades de promoção da decisão da Liga dos Campeões, com uma iniciativa que pintou de verde vários pontos da capital. O primeiro deles foi em pleno Rio Tejo, onde oito veleiros iluminados com luzes verdes navegaram, simbolizando as oito equipas que vão discutir o título em Portugal. Ao mesmo tempo, quatro bares e restaurantes icónicos de Lisboa (Topo Chiado, Ferroviário, Ramiro e Praia no Parque) e ainda um edifício habitacional no Largo do Caldas, foram também 'pintados' de verde para dar cor à cidade lusa.