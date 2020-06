A carregar o vídeo ...

O Liverpool foi campeão e os seus adeptos podem finalmente calar os rivais, que durante anos a fio foram 'gozando' com a falta de títulos, mas a verdade é que nem mesmo na hora dos festejos os reds deixam de ser alvos de gozo. É o caso da página Sporf, que decidiu criar um vídeo no qual elenca as várias coisas que sucederam entre um título e o outro.