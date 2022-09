Lloris rendido a Edwards: «Se continuar assim vai ter um futuro brilhante»

A carregar o vídeo ...

Marcus Edwards foi uma das figuras do Sporting na vitória diante do Tottenham (2-0) desta terça-feira para a Liga dos Campeões, numa exibição que não passou despercebida a Hugo Lloris, guarda-redes dos spurs, que elogiou o extremo inglês após o apito final: "Está mais maduro, agora tem 23 anos mas tem a mesma qualidade que vimos há alguns anos quando treinou com a equipa principal [do Tottenham]. Se continuar assim vai ter um futuro brilhante", destacou o guardião francês. (: Football Daily)