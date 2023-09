Lobos 'afinam' as gargantas na Associação Portuguesa dos Pirenéus Orientais

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de râguebi 'afinou' as gargantas para o encontro com a Austrália e cantou o hino português no final de uma receção na Associação Portuguesa dos Pirenéus Orientais, em Perpignan, onde os Lobos têm o seu 'quartel-general' durante o Mundial de França'2023. A equipa portuguesa matou saudades de algumas iguarias nacionais, como leitão assado, frango no churrasco e pastéis de bacalhau, e o capitão Tomás Appleton prometeu "tentar já frente à Austrália" a primeira vitória na competição.