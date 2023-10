Lobos visitaram o Record: não perca a reportagem com a Seleção Nacional de râguebi na 6.ª feira

A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de râguebi esteve esta quinta-feira na redação de Record, onde provocou natural entusiasmo depois do brilharete no Mundial'2023. Em França, os Lobos alcançaram a primeira vitória de sempre naquela competição e logo contra as poderosas Ilhas Fiji (então em 8.º no ranking mundial). Poucas horas depois de serem condecorados por Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, os craques portugueses foram homenageados nas nossas instalações. Não perca a reportagem completa esta sexta-feira, na edição impressa e no Record Premium!