Locatelli 'brilhou' e Immobile mostrou-se presente: os melhores momentos do Itália-Suíça

Locatelli 'roubou' o protagonismo e foi uma das principais figuras na vitória () da Itália sobre a Suíça, jogo da segunda jornada do Grupo A do Euro'2020. Este é um resultado que confirma o apuramento da 'Squadra Azurra' para os oitavos de final do torneio, a primeira seleção a fazê-lo. Resta agora saber se como primeira ou segunda classificada, decisão que ficará para a próxima ronda. Eis os melhores momentos da partida. [Vídeo: VSports]