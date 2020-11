A carregar o vídeo ...

Com o Manchester United sob pressão devido a alguns maus resultados, o jogo deste sábado frente ao Everton até pode ser decisivo para o futuro do treinador Ole Gunnar Solskjaer. Ora, antes dessa partida, os red devils mostraram as partes mais leves do treino de preparação, com meinhos e jogos de futvólei. Bruno Fernandes e Alex Telles são algumas das figuras em evidência.