O Sevilha pucblicou, esta quinta-feira, uma entrevista emocionante com Julen Lopetegui, atual treinador dos rojiblancos. Em entrevista única aos canais oficiais do emblema espanhol, o ex-técnico do FC Porto recordou os seus pais, falou sobre o seu local de refúgio e não conteve as lágrimas. [Vídeo: YouTube / Sevilla FC]