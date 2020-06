A carregar o vídeo ...

Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, mostrou-se satisfeito pelo triunfo (2-0) diante do Betis, no dérbi sevilhano, mas lamentou as circunstâncias em que se realizou o encontro, por culpa da pandemia de Covid-19. "Foi um jogo histórico [devido à ausência de adeptos], mas espero nunca mais ter de repetir", atirou. [Vídeo: Omnisport]