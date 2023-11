Lotação esgotada: AG do Rio Ave esteve perto de ter de ser adiada

A carregar o vídeo ...

O universo rioavista correspondeu de forma massiva à convocatória da AG extraordinária que vai definir o novo modelo de gestão do Rio Ave, nomeadamente a criação de uma SAD e a entrada do milionário investidor grego Evangelhos Marinakis. Contudo, a reunião, que está a realizar-se no Teatro Municipal de Vila do Conde, esteve muito perto de não se realizar por força da elevada afluência de associados e das limitações dos cerca de 800 lugares de lotação do edifício.