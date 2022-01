A carregar o vídeo ...

Após o 1-2 do Sporting frente ao Benfica, apontado por Sarabia, foi a loucura entre leões dentro e fora do relvado. Nuno Santos e Tabata, que estavam a aquecer do lado contrário, entraram pelo meio do campo, Neto pedia apoio aos adeptos e Rúben Amorim dava indicações.