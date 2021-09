Loucura em Roma por Mourinho: treinador rodeado por seguranças à saída de restaurante

A carregar o vídeo ...

Os adeptos da Roma estão entusiasmados com a presença de José Mourinho no banco. A equipa ainda não perdeu e lidera a Serie A, com os mesmos pontos do Milan e do Nápoles. O treinador foi com a equipa comemorar o 1000.º jogo da carreira - frente ao Sassuolo, vitória por- e à saída tinha um grupo de adeptos eufóricos a ovacioná-lo. Mourinho saiu rodeado por seguranças. (Vídeo Twitter)