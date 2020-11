Loucura na MLS: equipa de Nani avança no playoff após penáltis dramáticos

A carregar o vídeo ...

O Orlando City avançou este sábado no playoff da Major League Soccer, graças a uma vitória diante do NY FC numa partida que apenas foi resolvida nos penáltis. E se a lotaria é já um momento de incerteza, então aquilo que se viu esta noite entra diretamente para o top dos desempates mais loucos dos últimos tempos. Tudo começa no penálti defendido pelo guarda-redes Gallese, que o VAR anulou devido ao seu adiantamento na linha. Como já tinha cartão amarelo, o peruano foi expulso e, sem substituições, o técnico Oscar Pareja teve de improvisar e colocar Rodrigo Schlegel na baliza. O que se seguiu foi uma daquelas histórias que dava um filme. Ora veja! Para o registo fica também o facto de Nani ter desperdiçado a sua cobrança, isto depois de no tempo regulamentar ter marcado o golo de Orlando... precisamente de penálti.