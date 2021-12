Loucura na Noruega: playoff teve seis golos no prolongamento e acabou decidido com 20 (!) penáltis

Não temos naturalmente acesso a todos os dados, mas aquilo que sucedeu esta quarta-feira na Noruega, no playoff de permanência/promoção, será algo quase inédito. A discussão era por um lugar na elite e os dois clubes mostraram que ali jogavam a vida, com o Jerv (que atuava na segunda divisão) a levar a melhor sobre o Brann, num jogo que acabou em empate a um no final dos 90 minutos e a 4... no final dos 120. Foram seis golos no tempo extra, no espaço de 30', com a particularidade de cinco deles terem sido marcados dos 112' aos 120'! Depois, não bastasse a emoção do jogo em si, o encontro só foi resolvido após 20 (!) penáltis! (vídeo: One Football)