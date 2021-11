Loucura na partida do Flamengo para a final da Libertadores: adepto acede aos jogadores... pelo tejadilho do autocarro

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do Flamengo despediram-se em grande da equipa, que deixou o Rio de Janeiro rumo a Porto Alegre, onde defronta o Internacional (quarta-feira) antes de medir forças com o Palmeiras (sábado), no Uruguai, na final da Taça Libertadores. Milhares de pessoas coloriram as ruas com as cores do Mengão e alguns adeptos subiram até para o tejadilho do autocarro que transportava os jogadores, chegando à fala com a equipa pelo sistema de ventilação... (Vídeos Twitter)